Biathlon heute LIVE im Free-TV, Stream und Ticker - Deutsche Männer im Sprint gefordert

SPORT1 12.03.2026 • 12:15 Uhr Beim Biathlon-Weltcup in Otepää sind die deutschen Herren im Sprint gefordert. Justus Strelow kehrt unter bizarren Umständen zurück ins Team.

Die Biathlon-Saison geht in die Schlussphase! Im estnischen Otepää steht das vorletzte Weltcup-Wochenende der Saison an, los geht es heute mit dem 10-km-Sprint der Männer (ab 15.15 Uhr im LIVETICKER). Das DSV-Team kann dabei wieder auf Routinier Justus Strelow setzen, der die Rennen im finnischen Kontiolahti wegen eines gebrochenen Fingers verpasste.

Youngster Leonhard Pfund, der Strelow in Finnland ersetzt hatte und mit der Staffel auf Platz sechs gelaufen war, bleibt trotz des Rückkehrers im Kader und kann in Otepää weiter Weltcup-Erfahrung sammeln.

Nach seiner verletzungsbedingten Pause fiebert Strelow auf sein Comeback in Estland hin. Doch seine Anreise zum Saisonabschluss wurde am Montag zur echten Hängepartie.

Kurios: Strelows Gewehr blieb am Flughafen

Der 29-Jährige stieg in Kopenhagen am Flughafen um: „Am Gepäckband musste ich feststellen, dass meine Sporttasche den Anschlussflug verpasst hatte“, schreibt Strelow in seiner Kolumne bei Sport.de. Tags drauf konnte er seine gesamte Ausrüstung dann persönlich am Flughafen in Tallinn entgegennehmen.