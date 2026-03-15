Biathlon: Mixed-Staffel LIVE im Free-TV, Stream und Ticker - was geht für Deutschland?

Letzter Biathlon-Wettkampf am Weltcup-Wochenende von Otepää: Am Sonntag steht um 14.40 Uhr zum Abschluss die Mixed-Staffel auf dem Programm.
Wie schlägt sich die deutsche Staffel?
Beim Biathlon-Weltcup von Otepää bietet sich den deutschen Athleten eine letzte Chance auf eine Podiumsplatzierung.
Julia Tannheimer ist Teil der deutschen Mixed-Staffel
© IMAGO/Romans Koksarovs
Für das deutsche Quartett geht es um eine möglichst gute Platzierung und wichtige Punkte in der Nationenwertung.
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Das deutsche Team wird aus Philipp Nawrath, Philipp Horn, Selina Grotian und Julia Tannheimer bestehen.
Gelaufen werden pro Athlet sechs Kilometer. Geschossen wird jeweils zweimal, erst im Liegen, dann im Stehen.
Die Teams gehen in der Reihenfolge Frau, Mann, Frau, Mann an den Start. Die jeweiligen Startläufer gehen alle gemeinsam ins Rennen. Die Strafrunden haben eine Länge von 150 Metern.