Biathlon: Neuer TV-Job für Franziska Preuß

Franziska Preuß wechselt nach ihrem Karriereende die Seiten. Die Ex-Biathletin gibt am Freitag ihr Debüt als TV-Expertin.
Maximilian Huber
Franziska Preuß wechselt nach ihrem Karriereende die Seiten. Die Ex-Biathletin gibt am Freitag ihr Debüt als TV-Expertin.

Nur wenige Wochen nach ihrem Karriereende hat Ex-Biathletin Franziska Preuß einen neuen Job.

Die 31-Jährige wird am Freitag bei der Jugend- und Junioren-Weltmeisterschaft am Großen Arber (Bayerischer Wald) als TV-Expertin am ARD-Mikrofon im Einsatz sein. Preuß wird die beiden Massenstart-Rennen der Juniorinnen und Junioren als Co-Kommentatorin an der Seite von ARD-Reporter Christian Dexne begleiten. Das geht aus der Programminformation der ARD-Sportschau hervor.

Biathlon: TV-Sender setzt auf prominente Expertise

Ab 10.30 Uhr wird die Übertragung am Freitag im Livestream in der ARD-Mediathek und bei sportschau.de zu sehen sein. Auch Weltcup-Athlet David Zobel sowie Ex-Biathletinnen und Ex-Biathleten um Arnd Peiffer, Kati Wilhelm oder Simone Hauswald waren bereits als Expertinnen und Experten im Einsatz.

Die Staffelwettbewerbe am Samstag und Sonntag werden Olympia-Bronzemedaillengewinner Justus Strelow und der frühere Weltmeister Benedikt Doll kommentieren.

Noch bis Sonntag kämpfen im bayerischen Hohenzollern Skistadion junge Athletinnen und Athleten der Geburtsjahre 2005 bis 2010 um Medaillen. Preuß hatte nach den Olympischen Winterspielen in Norditalien ihre sportliche Laufbahn beendet.

