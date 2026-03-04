Biathlon: Neuer TV-Job für Franziska Preuß

Maximilian Huber 04.03.2026 • 16:57 Uhr Franziska Preuß wechselt nach ihrem Karriereende die Seiten. Die Ex-Biathletin gibt am Freitag ihr Debüt als TV-Expertin.

Nur wenige Wochen nach ihrem Karriereende hat Ex-Biathletin Franziska Preuß einen neuen Job.

Die 31-Jährige wird am Freitag bei der Jugend- und Junioren-Weltmeisterschaft am Großen Arber (Bayerischer Wald) als TV-Expertin am ARD-Mikrofon im Einsatz sein. Preuß wird die beiden Massenstart-Rennen der Juniorinnen und Junioren als Co-Kommentatorin an der Seite von ARD-Reporter Christian Dexne begleiten. Das geht aus der Programminformation der ARD-Sportschau hervor.

Biathlon: TV-Sender setzt auf prominente Expertise

Ab 10.30 Uhr wird die Übertragung am Freitag im Livestream in der ARD-Mediathek und bei sportschau.de zu sehen sein. Auch Weltcup-Athlet David Zobel sowie Ex-Biathletinnen und Ex-Biathleten um Arnd Peiffer, Kati Wilhelm oder Simone Hauswald waren bereits als Expertinnen und Experten im Einsatz.

Die Staffelwettbewerbe am Samstag und Sonntag werden Olympia-Bronzemedaillengewinner Justus Strelow und der frühere Weltmeister Benedikt Doll kommentieren.