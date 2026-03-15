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Biathlon: Single-Mixed-Staffel LIVE im Free-TV, Stream und Ticker - was geht für Voigt und Strelow?

Was geht für deutsches Biathlon-Duo?

Vanessa Voigt und Justus Strelow gehen beim Weltcup in Otepää gemeinsam an den Start.
Janina Hettich-Walz verpasst einen Tag nach dem starken Auftritt von Philipp Nawrath im Sprint das nächste deutsche Podium. Dabei sind es nur 1,7 Sekunden, die die 29-Jährige von Platz drei trennen.
SPORT1
Vanessa Voigt und Justus Strelow gehen beim Weltcup in Otepää gemeinsam an den Start.

Was geht für das deutsche Team zum Abschluss des Biathlon-Weltcups in Otepää? Am Sonntag stehen zwei Staffelwettbewerbe auf dem Programm.

Los geht es mit der Single-Mixed-Staffel um 12.35 Uhr, bei der pro Nation je ein männlicher und ein weiblicher Athlet im Team an den Start gehen.

Biathlon heute im TV: So verfolgen Sie die Single-Mixed-Staffel LIVE

  • TV: ARD, Eurosport
  • Stream: ARD, Joyn, DAZN, HBO Max
  • Live-Ticker: SPORT1

Für Deutschland gehen Justus Strelow und Vanessa Voigt in die Loipe. Im Single Mixed handelt es sich um eine verkürzte Variante des Mixed-Staffel-Wettbewerbs, der später auch noch durchgeführt wird (14.40 Uhr).

13,5 km müssen insgesamt zurückgelegt werden, jede Runde ist dabei 1,5 km lang. Beide Starter schießen je vier Mal, abwechselnd im Liegen und im Stehen. Die Strafrunden sind nur 75 m lang. Pro Schießeinlage stehen drei Nachlader zur Verfügung.

Voigt überzeugte am Vortag in der Verfolgung unter anderem mit der viertbesten Laufzeit. Letztlich wurde sie Zehnte. Bei den Wettkämpfen am Sonntag geht es für Deutschland erneut um wichtige Punkte in der Nationenwertung.

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