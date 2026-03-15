Biathlon: Single-Mixed-Staffel LIVE im Free-TV, Stream und Ticker - was geht für Voigt und Strelow?

SPORT1 15.03.2026 • 09:35 Uhr Vanessa Voigt und Justus Strelow gehen beim Weltcup in Otepää gemeinsam an den Start.

Was geht für das deutsche Team zum Abschluss des Biathlon-Weltcups in Otepää? Am Sonntag stehen zwei Staffelwettbewerbe auf dem Programm.

Los geht es mit der Single-Mixed-Staffel um 12.35 Uhr, bei der pro Nation je ein männlicher und ein weiblicher Athlet im Team an den Start gehen.

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Für Deutschland gehen Justus Strelow und Vanessa Voigt in die Loipe. Im Single Mixed handelt es sich um eine verkürzte Variante des Mixed-Staffel-Wettbewerbs, der später auch noch durchgeführt wird (14.40 Uhr).

13,5 km müssen insgesamt zurückgelegt werden, jede Runde ist dabei 1,5 km lang. Beide Starter schießen je vier Mal, abwechselnd im Liegen und im Stehen. Die Strafrunden sind nur 75 m lang. Pro Schießeinlage stehen drei Nachlader zur Verfügung.