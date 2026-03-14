Verfolgung: Hettich-Walz fällt weit zurück - Voigt stark

SID 14.03.2026 • 17:00 Uhr Voigt schafft es beim Biathlon-Weltcup in Estland nach einer starken Leistung noch unter die besten zehn.

Biathletin Janina Hettich-Walz ist beim Weltcup in Otepää deutlich hinter ihrer guten Leistung vom Vortag geblieben. In der Verfolgung über zehn Kilometer reichte es am Samstag mit einem enttäuschenden 26. Rang wieder nicht für einen ersehnten Podiumsplatz, den sie tags zuvor im Sprint hauchdünn verpasst hatte. Damit ereilte die 29-Jährige ein ähnliches Schicksal wie Philipp Nawrath bei den Männern des Deutschen Skiverbandes (DSV). Vanessa Voigt schaffte es derweil nach einer starken Leistung noch unter die besten zehn.

"Ich habe es gestern ruhig angehen lassen, mal die Füße hochgelegt und mich heute einfach sehr gut gefühlt", sagte Voigt am ARD-Mikrofon nach ihrer Aufholjagd und der viertbesten Laufzeit. Den Tagessieg sicherte sich bei Sonnenschein und starkem Wind Verfolgungs-Olympiasiegerin Lisa Vittozzi (Italien/2 Strafrunden) vor der Finnin Suvi Minkkinen (1 Strafrunde/0:44,9 Minuten) und der französischen Weltcupführenden Lou Jeanmonnot (1/0:45,9).

Erfreulich war aus deutscher Sicht neben dem Auftritt von Voigt (3/1:51,5) auch der ihrer Teamkollegin Julia Tannheimer (4/+2:23,1), beide machten einige Positionen gut. Voigt schob sich 18 Plätze vor, Tannheimer (14.) verbesserte sich um 15 Positionen. Marlene Fichtner (5/+3:32,5 Minuten), (3/+1:40,3), Selina Grotian (5/4:00,8) und Julia Kink (6/+4:56,7) lagen wie im Sprint allesamt deutlich zurück.

Bei den Biathleten hatte Nawrath zuvor seine gute Ausgangsposition aus dem Sprint ebenfalls vergeben, fiel aber nicht ganz so weit zurück wie Hettich-Walz. Mit sechs Schießfehlern reichte es für den 33-Jährigen in gleicher Disziplin über 12,5 Kilometer zu Rang acht (+3:18,1 Minuten). Ein weiteres starkes Ergebnis des zuletzt so gebeutelten deutschen Biathlon-Teams blieb somit aus.