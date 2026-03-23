Biathlon: Spektakuläre Rückkehr bestätigt

Felix Kunkel 23.03.2026 • 10:01 Uhr Schießtrainer Siegfried Mazet gilt als Vater der norwegischen Biathlon-Erfolge der vergangenen Jahre. Nun bestätigt der 48-Jährige aber seine Rückkehr in die Heimat.

Es hatte sich bereits angebahnt, nun herrscht offenbar Klarheit: Siegfried Mazet, bislang Schießtrainer des norwegischen Biathlon-Teams, kehrt zum französischen Verband zurück. Das bestätigte der 48-Jährige am Sonntag am Rande des Saisonfinales am Holmenkollen in Oslo.

„Alle ahnen es, und ich denke, ich kann es sagen, obwohl die offizielle Bekanntgabe erst morgen erfolgt: Ich kehre zur französischen Nationalmannschaft zurück. In welcher Position, weiß ich noch nicht, aber wir sind uns alle einig“, erklärte Mazet gegenüber L’Équipe.

Der französischen Sportzeitung zufolge erhält der Franzose in seiner Heimat einen Vierjahresvertrag. Von 2008 bis 2016 war Mazet bereits für die französischen Biathleten verantwortlich, ehe er nach Norwegen wechselte.

Mit den Skandinaviern feierte er als Schießtrainer zahlreiche Erfolge. Mehr als 150 Weltcup-Siege sowie über 40 Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen sammelte das Team in der Mazet-Ära.

Biathlon: Trainerwechsel „ein offenes Geheimnis“

Nun kommt es aber zur Rückkehr. Er und Frankreichs Biathlon-Sportdirektor Stéphane Bouthiaux hätten sich „in den letzten Tagen ausführlich beraten. Obwohl es ein offenes Geheimnis war und eigentlich kein Geheimnis mehr bestand, wollten wir uns die Zeit nehmen, alles ordentlich zu regeln“, schilderte Mazet.

Der Biathlon-Coach frohlockte: „Ich habe das Glück, in einem der beiden besten Teams der Welt zu sein und nun zum anderen besten Team der Welt zu wechseln. Das ist außergewöhnlich.“