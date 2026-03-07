Biathlon: Fichtner glänzt erneut mit Top-Platzierung

SID 07.03.2026 • 14:45 Uhr Marlene Fichtner wird immer mehr zur neuen deutschen Biathlon-Hoffnung. Die 22-Jährige überzeugt auch im Massenstart und wird Vierte. Julia Simon gewinnt vor zwei Schwedinnen.

Biathletin Marlene Fichtner hat erneut für ein dickes Ausrufezeichen gesorgt. Die 22-Jährige verpasste beim Weltcup in Kontiolahti, dem ersten ohne Franziska Preuß, das Podest nur knapp und belegte im Massenstart einen starken vierten Platz.

Fichtner hatte schon am Donnerstag im Einzel als Fünfte ihr bestes Karriereergebnis geholt und überzeugt und sich erstmals überhaupt für ein Massenstart-Rennen qualifiziert.

„Es war einfach nur traumhaft zu laufen. Ich habe versucht, bei mir zu bleiben und mutig an die Sache ranzugehen. Ich bin sehr stolz, dass es so gut geklappt hat“, sagte das Top-Talent aus Ruhpolding im ZDF freudestrahlend.

Fichtner von sich selbst überrascht: „Hatte gar keinen Überblick“

Fichtner lag eingangs der letzten Runde sogar auf Platz zwei, was ihr in diesem Moment selbst gar nicht klar war.

„Ich habe ehrlich gesagt überhaupt gar nicht gewusst, auf welcher Platzierung ich rausgegangen bin. Ich hatte überhaupt gar keinen Überblick und bin einfach nur um mein Leben gerannt. Ich habe mir gedacht: ‚Irgendwer wird es mir schon sagen.‘ Ich habe versucht, von den großen Namen viel zu lernen und mitzunehmen", schilderte sie.

Fichtner hatte sich bei der ersten Schießeinlage auch einen Fehler geleistet, arbeitete sich aber von Rang 26 noch weit nach vorne. Zu Rang drei fehlten am Ende nur sechs Sekunden.

Simon siegt souverän: Voigt stürzt nach Kollision

Der Sieg im Rennen über 12,5 km ging an die dreifache Olympiasiegerin Julia Simon. Die Französin triumphierte mit einem Schießfehler knapp vor den beiden Schwedinnen Elvira Öberg (2/+5,6 Sekunden) und Anna Magnusson (1/8,9).

Vanessa Voigt (2/+30,6), Selina Grotian (3/+43,3) und Janina Hettich-Walz (3/+45,2) belegten die Ränge 12, 15 und 17. Voigt kam in der ersten Runde nach einer Kollision mit Lou Jeanmonnot unglücklich zu Fall, verlor dabei allerdings nicht sonderlich viel Zeit.