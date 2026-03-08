Biathlon: Wechsel zum DSV? Kandidat schafft Klarheit

Vincent Wuttke 08.03.2026 • 10:15 Uhr Schwedens Biathlon-Trainer Johannes Lukas trifft eine wichtige Zukunfts-Entscheidung. Diese könnte auch für das DSV-Team eine Rolle spielen.

Diese Entscheidung könnte auch Auswirkungen auf das deutsche Biathlon haben. Johannes Lukas hat seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag um vier Jahre beim schwedischen Verband als Nationaltrainer verlängert. Das gab der Verband bekannt.

Wenn es um die Nachfolge des nach dem Saisonende scheidenden deutschen Sportdirektors Felix Bitterling ging, war zuletzt auch häufig Lukas‘ Name gefallen - doch daraus wird nun erst einem definitiv nichts.

Der heute 32-Jährige übernahm 2019 im Alter von gerade einmal 25 Jahren das Amt des Cheftrainers. Der gebürtige Münchner hat sich seitdem einen Namen gemacht, indem er hoffnungsvolle Talente in die Weltspitze führte - und sich damit große Anerkennung bei seinen Sportlern gesichert.

Die Bilanz von Lukas fällt beeindruckend aus. 32 Weltmeisterschafts- und Olympiamedaillen gab es für Schweden unter seiner Leitung, darunter sind acht Goldmedaillen. Kein Wunder, dass es zuletzt auch Gerüchte um einen Wechsel in seine deutsche Heimat gab.

Biathlon: Lukas verlängert in Schweden

Im SPORT1-Interview wollte er sich Ende Februar im Rahmen der olympischen Wettkämpfe dazu noch nicht in die Karten schauen lassen: „Ich fahre jetzt erstmal heim und werde dann gemeinsam mit meiner Frau entscheiden, wo die Reise hingeht.“

Auf die Nachfrage zu einem möglichen Job in Deutschland sagte er damals lediglich: „Wie gesagt, wir werden sehen, wo die Reise hingeht.“

Nun ist die Entscheidung gefallen. „Das sind großartige Neuigkeiten, und wir sind sehr glücklich und stolz, dass er weitermachen möchte“, wird Sportchefin Anna Maria Uusitalo nun in einer Mitteilung des schwedischen Biathlon-Verbands zitiert.

„Ich fühle mich in Schweden sehr wohl und bin mit der Arbeit, die wir gemeinsam in der Nationalmannschaft leisten, sehr zufrieden. Es ist inspirierend, das Team gemeinsam mit den anderen weiterzuentwickeln“, erklärte Lukas seine Entscheidung.

Biathlon-Stars freuen sich über Lukas-Verbleib

Gleich mehrere schwedische Biathlon-Stars brachten danach zum Ausdruck, wie sehr sie sich über die Verlängerung von Lukas freuen.

„Ich glaube, das ist unglaublich gut für das Team. Ich finde, das ist genau die richtige Entscheidung“, sagte Anna Magnusson, die bei Olympia sogar Tränen vergossen hatte, als sie zur Bedeutung von Lukas für das Team gefragt wurde.