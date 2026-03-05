Biathlon: Weltcup in Kontiolahti mit Voigt und Co. LIVE im TV, Stream und Ticker - wie kommt Deutschland ohne Preuß klar?

SPORT1 05.03.2026 • 14:00 Uhr Olympia ist vorbei: Im Biathlon-Weltcup beginnt in Kontiolahti die Saison-Endphase. Wer holt sich die Kristallkugel? Und wie verkraftet das deutsche Team den Start in eine neue Zeitrechnung?

Nach den Olympischen Winterspielen rückt der Biathlon-Weltcup wieder in den Fokus. Bei der Saison-Fortsetzung im finnischen Kontiolahti steht am Donnerstag um 17.05 Uhr (LIVETICKER) zunächst das Einzel der Frauen über 15 Kilometer an. (Weltcup-Kalender im Überblick)

Zwei Stars werden jedoch nicht auf der Loipe kämpfen. Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß und Dorothea Wierer beendeten ihre Karrieren bei Olympia. Für das deutsche Biathlon-Team beginnt durch das Ausscheiden von Preuß eine neue Zeitrechnung.

Biathlon: So verfolgen Sie das Einzel der Frauen LIVE im TV, Stream und Ticker

TV: ZDF, Eurosport

ZDF, Eurosport Stream: ZDF Sportstudio, Joyn, DAZN, HBO Max

ZDF Sportstudio, Joyn, DAZN, HBO Max Ticker: SPORT1.de und SPORT1-APP

DSV-Sportdirektor Felix Bitterling gab sich diesbezüglich jedoch optimistisch. So gäbe es „mehrere sehr hoffnungsvolle Athletinnen, die sich weiterentwickeln und perspektivisch in diese Rollen hineinwachsen können.“ Die vielversprechendsten sind wohl Julia Tannheimer, Vanessa Voigt und Selina Grotian.

Insgesamt drei Weltcup-Stationen stehen noch auf dem Programm. Kontiolahti markiert den Anfang des Endspurts, bei dem der Kampf um die Kristallkugel entschieden wird.

Biathlon-Weltcup: Jeanmonnot an der Spitze

In aussichtsreicher Position liegt die Französin Lou Jeanmonnot, die mit 848 Punkten den Gesamtweltcup anführt. Suvi Minkkinen aus Finnland liegt 202 Punkte hinter der letztjährigen Gesamtweltcup-Zweiten.