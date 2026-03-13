Erneut Bronze: Wicker holt ihre dritte Medaille

SID 13.03.2026 • 12:48 Uhr Die 34-Jährige bleibt eine Erfolgsgarantin für das Team D.

Anja Wicker hat bei den Paralympischen Winterspielen ihre dritte Medaille gewonnen. Nach Silber und Bronze holte die 34-Jährige zum Abschluss der Biathlon-Wettbewerbe in der Sprintverfolgung der sitzenden Klasse nochmals Bronze und damit ihre insgesamt sechste Medaille bei Paralympics. Nach verkorkster Qualifikation mit vier Fehlern arbeitete sich die Stuttgarterin mit einem starken Finale noch von Rang vier auf drei nach vorne.

Am Ende lag Wicker mit fehlerfreiem Schießen 1:06 Minute hinter Siegerin Kendall Gretsch aus den USA und 58 Sekunden hinter der Zweitplatzierten Kim Junji aus Südkorea. Der Vorsprung auf die viertplatzierte Chinesin Wang Shiju betrug 31 Sekunden. Die achtmalige Paralympicssiegerin Andrea Eskau fiel nach Platz fünf in der Qualifikation bei deutlichen Plusgraden noch auf Position sieben zurück.