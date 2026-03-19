Mit 43 Jahren: "Meisterschütze" Simon Eder beendet Karriere

SID 19.03.2026 • 17:44 Uhr Nach Lisa Hauser verliert Österreich die nächste große Biathlon-Persönlichkeit. Mit Simon Eder verkündet der nächste ÖSV-Star seinen Rücktritt.

Der österreichische Biathlet Simon Eder wird 23 Jahre nach seinem Weltcup-Debüt seine Karriere beenden. Der 43-Jährige verkündete seinen Abschied am Donnerstag im Rahmen des Saisonfinales im norwegischen Oslo, nach über 550 Karriererennen werden die Wettkämpfe am berühmten Holmenkollen seine letzten sein.

Damit verliert der Österreichische Skiverband (ÖSV) nur einen Tag nach dem Rücktritt von Lisa Hauser auch sein zweites langjähriges Aushängeschild.

Eder, der im Weltcup vor allem für seine hervorragenden Schießleistungen bekannt ist, feierte in seiner langen Laufbahn drei Siege und 20 Podestplatzierungen in Einzelrennen.

Er könne sich „definitiv nichts vorwerfen. Mein Kopf ist sicher noch auf die gewisse Art und Weise willig, aber so eine lange Karriere hinterlässt körperlich einfach Spuren“, sagte Eder. „Ich habe jetzt fast alles, was der Biathlonsport zu bieten hat, gesehen bzw. erlebt.“

Bereits 2003 gab Eder als Junioren-Weltmeister in Ruhpolding sein Debüt im Weltcup, auf den großen Durchbruch musste der Salzburger aber bis zur Saison 2008/09 warten. Zudem sicherte sich Eder zwei olympische Silbermedaillen im Team sowie fünf Medaillen bei Weltmeisterschaften.