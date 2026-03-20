Trainer-Knall im Biathlon - SPORT1

Niklas Trettin 20.03.2026 • 13:54 Uhr Im schwedischen Biathlon-Team sind zuletzt Gerüchte über die Zukunft von Schießtrainer Jean-Marc Chabloz aufgekommen. Nun ist eine Entscheidung gefallen.

Überraschung im Biathlon: Die schwedische Nationalmannschaft und Schießtrainer Jean-Marc Chabloz gehen nach sechs gemeinsamen Jahren getrennte Wege. Das verkündete der 58-Jährige am Freitag im Gespräch mit dem Sender SVT selbst und sprach von einem „unglaublich traurigen“ Schritt.

Gleichzeitig blickt Chabloz mit Stolz zurück. Er verlasse das Team „mit erhobenem Kopf“ und erinnere sich an „eine außergewöhnlich gute Zeit“. Über ein mögliches Ende der Zusammenarbeit war bereits in den vergangenen Tagen spekuliert worden. Nun nimmt der Schweizer beim Weltcup-Finale der Saison 2025/26 am Holmenkollen in Oslo seinen Abschied.

Chabloz übernimmt in Zukunft eine Managementfunktion in der schwedischen Region Jämtland, was er als „Traumjob“ bezeichnet. Der Rückzug von seinem langjährigen Traineramt erfolgt demnach aus freien Stücken. Vor allem die permanente Reisetätigkeit habe ihn zuletzt zunehmend belastet. „Es fiel mir immer schwerer, so viel Zeit fern von zu Hause zu verbringen“, betonte er.

Biathlon: Wer wird Schwedens neuer Schießtrainer?

Der Abschied von Chabloz löste innerhalb der schwedischen Mannschaft Wehmut aus. „Es wurde schon emotional, aber man merkt, dass er mit seiner Entscheidung im Reinen ist“, sagte Anna Magnusson. Auch Hanna Öberg zeigte Verständnis: „Dieser Job ist extrem fordernd. Wenn man geht, schwingen viele Gefühle mit. Er war für uns unglaublich wichtig.“

Wer in die Fußstapfen des Trainers treten wird, ist noch offen. Medienberichten zufolge soll der Verband ein Auge auf Jonne Kähkönen geworfen haben, der aktuell als Schießtrainer für das italienische Team arbeitet. Unklar ist allerdings, ob sich der Finne einen Wechsel nach Schweden überhaupt vorstellen könnte.