Biathlon-Vizeweltmeisterin liefert Kampfansage: "Ich will Rache"

Dominik Hager 23.05.2026 • 21:29 Uhr Biathlon-Vizeweltmeisterin Ella Halvarsson rechnet nach einer enttäuschenden Saison mit sich selbst ab. Für den kommenden Winter plant sie ihre Rache.

Für die Biathlon-Stars laufen nach der kurzen Urlaubsphase die Vorbereitung auf die kommende Weltcup-Saison. Nicht wenige haben dabei schon jetzt das Messer zwischen den Zähnen, weil der vergangene Winter nicht ganz nach Plan verlaufen war. So etwa die schwedische Athletin Ella Halvarsson.

Die 26-Jährige musste sich im Weltcup-Winter 2025/26 mit dem 27. Platz begnügen, nachdem die Saison eigentlich noch so verheißungsvoll begonnen hatte. Über die Leistungen im Kalenderjahr 2026 verlor die Schwedin im Gespräch mit dem TV-Sender SVT deutliche Worte. „Nach Weihnachten war es ein ziemliches Desaster“, zeigte sie sich selbstkritisch.

Halvarsson hatte die Saison mit einem Sieg in der Single-Mixed-Staffel begonnen und drei Top-10-Plätze in den Einzelrennen bis Weihnachten folgen lassen. Lag die schießstarke Athletin zu diesem Zeitpunkt auf Platz 14 im Gesamt-Weltcup, folgte hinterher – auch krankheitsbedingt – der Absturz.

Lediglich mit Rang 18 im Sprint von Oslo verzeichnete sie noch ein Top-20-Resultat. Bei den Olympischen Winterspielen kam sie nicht zum Einsatz.

Halvarsson mit deutlicher Ankündigung: „Ich will Rache“

Nun möchte Halvarsson mit aller Entschlossenheit zurückschlagen. „Jetzt tat es gut, sich auszuruhen, und ich habe das Gefühl, ich will Rache“, machte sie eine klare Kampfansage.

Nun wolle sich die Skijägerin selbst herausfordern und voll in ihr Training investieren. „Es gibt vieles, worin ich besser werden will. Technische und körperliche Aspekte. Im Fitnessstudio mehr geben. Mich noch viel mehr weiterentwickeln“, kündigte sie an.

Halvarsson hat ihr Gewehr gewechselt und arbeitet daran, ihre „Trefferquote, vor allem im Stehendschießen zu steigern“. Ebenso gehe es darum, „schneller zu laufen“ und „bessere Ergebnisse“ zu erzielen.

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