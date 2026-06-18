ARD bestätigt Lesser-Aus!

Niklas Sagner 18.06.2026 • 18:48 Uhr Der frühere Top-Biathlet Erik Lesser wird künftig nicht mehr als Experte der ARD auftreten.

Seit Anfang Mai gehört Erik Lesser zum Trainerstab für den Nachwuchskader 1 der Biathlon-Juniorinnen. Das hat jetzt auch Auswirkungen auf seine Tätigkeit als TV-Experte in der ARD.

Der 38-Jährige hört als Biathlon-Experte beim öffentlich-rechtlichen Fernsehsender auf. Lessers Entscheidung, den nächsten Schritt in seiner Trainerlaufbahn zu gehen, lässt „sich nicht mit der intensiven Expertentätigkeit kombinieren“, sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky und bestätigte damit zuletzt aufgekommene Berichte.

Weiter sagte Balkausky: „Daher haben wir uns in aller Freundschaft entschieden, dass unsere regelmäßige Zusammenarbeit jetzt endet. Erik wird aber sicherlich auch in Zukunft ein gern gesehener Gast bei ARD-Wintersport-Übertragungen bleiben.“

Arnd Peiffer verlängert

Lesser war seit der Saison 2022/23 bei der ARD. Er hat die Biathlon-Übertragungen in den vergangenen Jahren „extrem bereichert“, so Balkausky: „Gemeinsam mit Arnd Peiffer konnte er die TV-Analyse des Biathlons auf ein neues Niveau heben, was ihm viel Anerkennung von allen Seiten einbrachte.“

Wie die ARD zudem vermeldete, wurde der Vertrag von Arnd Peiffer hingegen verlängert. Mit seinem Weggefährten und bisherigen Expertenkollegen Peiffer betreibt Lesser auch einen Podcast.

Mehr Verantwortung für Lesser

Nach seinem Karriereende im März 2022, das er mit Rang vier im Massenstart am Holmenkollen besiegelte, widmete sich Erik Lesser seiner Trainerausbildung. Neben einem Studium an der Trainerakademie Köln war er zudem als Biathlon-Experte im Ersten aufgetreten.

Schon nach dem Rückzug des ehemaligen Bundestrainers Mark Kirchner hatte Lesser ab Mai 2023 als Schießtrainer der Männer am Stützpunkt in Oberhof gearbeitet. Jetzt will er noch mehr Verantwortung übernehmen.