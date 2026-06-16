Biathlon: Erik Lesser verlässt offenbar die ARD

Niklas Sagner 16.06.2026 • 17:39 Uhr Der frühere Top-Biathlet Erik Lesser wird künftig wohl nicht mehr als Experte der ARD auftreten. Grund dafür ist offenbar ein potenzieller Interessenskonflikt.

Der frühere Weltklasse-Biathlet Erik Lesser gibt seinen Job als TV-Experte offenbar auf. Wie das Portal „inSüdthuringen“ der Zeitung „Freies Wort“ berichtet, wird der 38-Jährige künftig nicht mehr in der ARD zu sehen sein.

Dem Bericht zufolge will Lesser einen potenziellen Interessenskonflikt vermeiden.

Schon vor der Saison hatte Lesser seine TV-Zukunft ab dem kommenden Winter offen gelassen und seine sich anbahnende Karriere beim DSV als Begründung angeführt. Seit Anfang Mai gehört der langjährige Topathlet zum Trainerstab für den Nachwuchskader 1 der Juniorinnen.

Noch mehr Verantwortung für Lesser

Nach seinem Karriereende im März 2022, das er mit Rang vier im Massenstart am Holmenkollen besiegelte, widmete sich Erik Lesser seiner Trainerausbildung. Neben einem Studium an der Trainerakademie Köln war er zudem als Biathlon-Experte im Ersten aufgetreten. Mit seinem Weggefährten und bisherigen Expertenkollegen Arnd Peiffer betreibt Lesser auch einen Podcast – nicht unter offiziellem ARD-Banner.

Schon nach dem Rückzug des ehemaligen Bundestrainers Mark Kirchner hatte Lesser ab Mai 2023 als Schießtrainer der Männer am Stützpunkt in Oberhof gearbeitet. Jetzt will er noch mehr Verantwortung übernehmen.