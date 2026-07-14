Biathlon: Franziska Preuß überrascht mit neuem Hobby

Conrad Fröhlich 14.07.2026 • 12:25 Uhr Franziska Preuß genießt nach ihrem Karriereende die freie Zeit. Die deutsche Biathlon-Ikone hat sich ein neues Hobby angeeignet.

Franziska Preuß hat ein neues Hobby. Die deutsche Biathlon-Ikone nutzt ihre freie Zeit nach dem Karriereende und probiert sich als Künstlerin. Das brachte Preuß‘ Freundin Anna Weidel auf ihrem Instagram-Kanal durch eine Story ans Licht.

Weidel enthüllte die neue Leidenschaft via Instagram-Story, die die beiden Freundinnen vor einer bunt gesprenkelten Leinwand zeigte. In weißen Maleranzügen, die von der Malerei bereits arg in Mitleidenschaft gezogen wurden, strahlen die beiden in die Kamera.

Ganz offensichtlich genießt die Ex-Biathletin ihre neu gewonnenen Freiheiten – nach vierzehn Jahren im Leistungssport. „Es ist schön, endlich wieder Energie zu haben. Man schleppt sich als Sportler manchmal von Training zu Training und ist gefühlt immer müde – körperlich und phasenweise auch mental“, schilderte Preuß im Interview mit chiemgau24.de.

Durchgetaktete Tagesabläufe, harte Trainingssessions und der Wettkampfstress gehören der Vergangenheit an. Nach dem olympischen Massenstart beendete die 30-Jährige ihre Biathlon-Karriere und hat nun viel neue Freizeit.

Biathlon-Ikone Preuß setzt andere Prioritäten

Nun stehen andere Dinge auf dem Programm: „Ich kann jetzt einfach normale Dinge machen, wie beispielsweise am Haus arbeiten. Ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben, weil ich mich eigentlich vom Training regenerieren müsste.“