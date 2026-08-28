Biathlon-Ikone trauert um König Harald V.: "Wir haben eine Legende verloren"

Thomas Sevastiadis 28.08.2026 • 18:09 Uhr Norwegen verliert am 28. August mit dem Tod von Harald V. nicht nur seinen König, sondern auch einen begeisterten Sportfan und erfolgreichen Segler. Unter anderem die norwegische Biathlon-Ikone Johannes Thingnes Bö meldet sich emotional zu Wort.

Das norwegische Königshaus hat am 28. August über den Tod des Monarchen Harald V. informiert. Der König, der mehr als 35 Jahre im Amt war, starb im Alter von 89 Jahren.

Am Freitag meldeten sich unter anderem die beiden Olympia-Sieger Johannes Thingnes Bö und Marit Björgen zu Wort. Der König pflegte eine gute Beziehung zu norwegischen Sportlern und Sportlerinnen und war auch selbst lange in Segelwettbewerben aktiv. Die norwegische Sportwelt verliert somit einen ihrer größten Verfechter.

J.T. Bö: „Wir haben eine Sportlegende verloren“

„Er hat viel für den Sport getan. Ich glaube auch, dass er im Grunde seines Herzens ein sehr ehrgeiziger Mensch war und den Wettkampfcharakter des Sports genossen hat. Wir haben eine Sportlegende verloren“, sagte der fünfmalige Biathlon-Olympiasieger Bö gegenüber der norwegischen Tageszeitung Dagbladet.

Langläuferin Marit Björgen, die insgesamt achtmal olympisches Gold gewann, fand ebenfalls warme Worte: „Für mich war er ein bodenständiger und herzlicher Mensch, der großen Wert auf seine Mitmenschen legte. Seine gute Laune schuf eine ungezwungene und angenehme Atmosphäre, die mich sehr beeindruckt hat. Als Sportler war sein Engagement für den Sport inspirierend. Ob bei großen Meisterschaften oder den norwegischen Meisterschaften.“

König Harald V. nahm bei Olympischen Spiel teil

Abseits des königlichen Alltags trat König Harald V. bei zahlreichen Yachtsport-Wettbewerben an. Bei den Olympischen Spielen 1964, 1968 und 1972 vertrat er sein Land als Regattasegler. Seine größten Erfolge umfassen die Segelweltmeistertitel 1987 und 2008 sowie Gold bei der Europameisterschaft 2005. Im Alter von 85 Jahren gab er 2022 seinen letzten Auftritt bei einer Segelweltmeisterschaft und beendete diese auf dem zehnten Platz.

Wegen seiner zahlreichen Verdienste im Segelsport wurde er beim Weltseglerverband (World Sailing) mit der Position des Ehrenpräsidenten ausgezeichnet.