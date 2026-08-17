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Biathlon-Olympiasieger verkündet Babyglück

Biathlon-Olympiasieger im Babyglück

Quentin Fillon-Maillet ist Vater. Der Olympiasieger verkündet seinen Fans die Nachricht.
Quentin Fillon Maillet gewann bei den Olympischen Spielen in Antholz Gold
© IMAGO/Xinhua
SPORT1
Quentin Fillon-Maillet ist Vater. Der Olympiasieger verkündet seinen Fans die Nachricht.

Quentin Fillon-Maillet ist erstmals Vater geworden. Der französische Biathlet verkündete die Geburt seiner Tochter Léana am Montagnachmittag bei Instagram. Demnach brachte seine Partnerin Lydie Marguet das Kind vor fast zwei Wochen zur Welt.

In der Bildunterschrift zu mehreren Fotos schrieb Fillon-Maillet auf Instagram: „Willkommen an unsere Léana, seit dem 5. August 2026 eine Liebesgeschichte. Danke Lydie. Allen geht es wunderbar.“ Weitere Details zur Geburt nannte der Franzose nicht.

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Für Fillon-Maillet ist es die nächste emotionale Nachricht in einem ohnehin besonderen Jahr. Seine bevorstehende Vaterschaft hatte der 33-Jährige bereits im Februar öffentlich gemacht – nur Minuten nachdem er in Antholz Olympiasieger im Sprint geworden war. Damals verband er den sportlichen Triumph mit einer sehr persönlichen Widmung.

„Ich widme dieses Ergebnis meiner Partnerin, weil wir beide ein Kind erwarten, und ich verkünde es heute“, sagte Fillon-Maillet damals.

Der Routinier zählt seit Jahren zu den prägenden Athleten im Weltcup, in Antholz hatte er sich im Februar zudem olympisch gekrönt. Mit der Geburt von Léana rückt für ihn abseits von Strafrunde, Sprint und Weltcup-Zirkus ein neues Kapitel in den Mittelpunkt.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.

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