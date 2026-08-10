Biathlon-Topstar verkündet Saison-Aus

SPORT1 10.08.2026 • 18:39 Uhr Hanna Öberg beendet per Instagram alle Spekulationen: In der Saison 2026/2027 wird die Schwedin kein internationales Rennen laufen.

Hanna Öberg wird in der Saison 2026/2027 nicht im internationalen Biathlon antreten. Die Schwedin, die vor einigen Wochen ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht hatte, stellte am Montag bei Instagram klar, dass sie in diesem Winter pausiert. „Erwartet nicht, mich diesen Winter im Wettkampf zu sehen, aber das Ziel, auf höchstem Niveau zurückzukehren, ist mehr denn je aktuell“, schrieb sie in ihrem Post.

Damit beendet Öberg die zuvor offene Frage, ob sie im Verlauf der kommenden Monate doch noch in den Weltcup einsteigen könnte. Ihre Botschaft ist eindeutig: Die Saison wird ohne sie stattfinden, der Fokus liegt auf der Schwangerschaft und der Gesundheit. Gleichzeitig hält sie am sportlichen Anspruch fest und formuliert die Rückkehr an die Spitze als klares Ziel.

Biathlon: Öberg verkündet Saison-Aus

Nach eigenen Angaben gehe es Öberg „gut“ – und sie genieße „das Leben in vollen Zügen“. Auch ihre Trainingssteuerung hat sie angepasst: Sie trainiere nun „hauptsächlich, um sich gut zu fühlen und nicht mehr vorrangig, um zu performen“, erklärte sie auf Instagram.

Öberg beschreibt die kommende Zeit als bewusste Auszeit vom Wettkampfdruck. „Ich sehe das ein bisschen als ein Sabbatjahr, in dem ich alles genießen will, was das Leben zu bieten hat“, schrieb sie. Öberg ist die Partnerin von Martin Ponsiluoma. Sie sind das Biathlon-Traumpaar.