Biathlon-Star Grotian warnt: Klimawandel gefährdet Wintersport

SID 01.08.2026 • 06:43 Uhr Selina Grotian siegt einige Probleme auf ihren Sport zukommen.

Biathletin Selina Grotian sieht in Zeiten des Klimawandels Probleme auf ihren Sport zukommen. „Es wird sich in den nächsten Jahren einiges ändern. Man hat es jetzt schon gesehen – es gibt viele Roller-Events. Es wird einfach sehr schwierig werden, immer mehr in Deutschland durchzuführen“, sagte die 22-Jährige im SPORT1-Interview: „Wir hatten jetzt immer Glück mit dem Schnee in Oberhof und Ruhpolding, aber man merkt schon: Es wird immer grenzwertiger, immer schwieriger, dass die guten Bedingungen bleiben und auch bis zum Schluss gut bleiben.“

Schneemangel bremst deutschen Biathlon-Nachwuchs

Die Schwierigkeiten würden sich zwar nicht nur auf Deutschland beziehen, „das ist überall auf der Welt so“, sagte Grotian. Dennoch würden sie sich auch auf die Nachwuchsförderung im eigenen Land auswirken. „Ich glaube, dass wir einfach nicht die Breite haben. In Skandinavien ist es gang und gäbe, dass man von klein auf auf Skier gestellt wird. Und das ist bei uns einfach sehr schwierig – jetzt auch klimamäßig“, sagte Grotian: „Der Schnee ist einfach nicht so da wie früher. Wir haben einfach nicht so die Breite, um viele Leute zum Sport motivieren zu können.“