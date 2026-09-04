Biathlon: Philipp Horn triumphiert fehlerfrei bei DM Notschrei

SPORT1 04.09.2026 • 16:44 Uhr Philipp Horn schnappt sich in Notschrei den Titel im Kurz-Einzel der deutschen Sommermeisterschaften.

Philipp Horn hat bei den deutschen Sommermeisterschaften im Biathlon in Notschrei das Kurz-Einzel klar gewonnen. Der DSV-Athlet (hier das exklusive SPORT1-Interview) blieb am Schießstand makellos und traf alle 20 Scheiben. Mit dem perfekten 20/20 setzte Horn sich im direkten Vergleich der Nationalmannschaftskollegen deutlich ab.

In 35:14,6 Minuten lief Horn zur Goldmedaille. Lucas Fratzscher (17/20) holte Silber, hatte aber bereits 1:23,8 Minuten Rückstand. Bronze ging an Fabian Kaskel, der mit 19/20 und einem Fehler beim finalen Anschlag 1:32,2 Minuten hinter Horn blieb.

Besonders: Das Kurz-Einzel wurde in Notschrei im Format mit Strafrunden ausgetragen – bei Fehlern auf den Matten musste ein Extrarundkurs absolviert werden. Justus Strelow (18/20) verpasste als Vierter knapp das Podest, Philipp Nawrath (14/20) wurde Fünfter.

Hinter Elias Seidl (18/20) auf Rang sechs komplettierten Philipp Lipowitz (18/20), Franz Schaser (16/20), Simon Kaiser (12/20) und Nils Schneiderling (12/20) die Top 10; David Zobel (13/20) landete auf Platz 13, Roman Rees (15/20) auf 14.

Für Danilo Riethmueller endete der Wettbewerb dagegen vorzeitig: Der Biathlet wurde disqualifiziert, weil an seinem Gewehr ein „Safety Marker“ fehlte. Bereits wenige Stunden zuvor hatten die Frauen ihr Kurz-Einzel in Notschrei ausgetragen – dort setzte sich Janina Hettich-Walz durch.

Bei den Männern gehörte die Bühne anschließend klar Horn: fehlerfrei am Schießstand, deutlich vorn in der Laufzeit und am Ende mit großem Vorsprung zur Meisterschaft.