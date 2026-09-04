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Biathlon: Philipp Horn triumphiert fehlerfrei bei DM Notschrei

Horn-Gala bei Sommermeisterschaften

Philipp Horn schnappt sich in Notschrei den Titel im Kurz-Einzel der deutschen Sommermeisterschaften.
Philipp Horn verpasst beim Massenstart der Herren knapp das Podest. Entsprechend gedrückt zeigt sich der deutsche Biathlet nach dem Rennen.
SPORT1
Philipp Horn schnappt sich in Notschrei den Titel im Kurz-Einzel der deutschen Sommermeisterschaften.

Philipp Horn hat bei den deutschen Sommermeisterschaften im Biathlon in Notschrei das Kurz-Einzel klar gewonnen. Der DSV-Athlet (hier das exklusive SPORT1-Interview) blieb am Schießstand makellos und traf alle 20 Scheiben. Mit dem perfekten 20/20 setzte Horn sich im direkten Vergleich der Nationalmannschaftskollegen deutlich ab.

In 35:14,6 Minuten lief Horn zur Goldmedaille. Lucas Fratzscher (17/20) holte Silber, hatte aber bereits 1:23,8 Minuten Rückstand. Bronze ging an Fabian Kaskel, der mit 19/20 und einem Fehler beim finalen Anschlag 1:32,2 Minuten hinter Horn blieb.

Besonders: Das Kurz-Einzel wurde in Notschrei im Format mit Strafrunden ausgetragen – bei Fehlern auf den Matten musste ein Extrarundkurs absolviert werden. Justus Strelow (18/20) verpasste als Vierter knapp das Podest, Philipp Nawrath (14/20) wurde Fünfter.

Hinter Elias Seidl (18/20) auf Rang sechs komplettierten Philipp Lipowitz (18/20), Franz Schaser (16/20), Simon Kaiser (12/20) und Nils Schneiderling (12/20) die Top 10; David Zobel (13/20) landete auf Platz 13, Roman Rees (15/20) auf 14.

Für Danilo Riethmueller endete der Wettbewerb dagegen vorzeitig: Der Biathlet wurde disqualifiziert, weil an seinem Gewehr ein „Safety Marker“ fehlte. Bereits wenige Stunden zuvor hatten die Frauen ihr Kurz-Einzel in Notschrei ausgetragen – dort setzte sich Janina Hettich-Walz durch.

Bei den Männern gehörte die Bühne anschließend klar Horn: fehlerfrei am Schießstand, deutlich vorn in der Laufzeit und am Ende mit großem Vorsprung zur Meisterschaft.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.

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