Für Biathlet Arttu Heikkinen steht viel auf dem Spiel. Nach einem schweren Jagdunfall kämpft der Finne weiter vor Gericht. Seine sportliche Zukunft hängt an einer entscheidenden Frage.

Arttu Heikkinens Karriere im Biathlon steht noch am Anfang – doch aus Gründen, die nur indirekt mit dem Sport zu tun haben, droht der Laufbahn des 22-Jährigen ein frühes Ende.

Wegen einer Verurteilung wegen eines schweren Jagdunfalls droht ihm der Verlust seiner Waffenlizenz, sollte es rechtskräftig werden. Heikkinen hat Revision eingelegt und zieht vor den Obersten Gerichtshof, um es zu verhindern.

Anwalt sieht Mitschuld beim Unfallopfer

Hintergrund ist ein folgenschwerer Unfall im September 2024. Bei einem Jagdausflug traf ein Schuss aus Heikkinens Schrotflinte seinen Patenonkel am Oberkörper und am Kopf. Der Mann verlor dadurch das Sehvermögen auf einem Auge.

Sowohl das Bezirksgericht als auch das Berufungsgericht verurteilten den 22-Jährigen wegen schwerer fahrlässiger Körperverletzung und eines Jagdvergehens. Heikkinen hatte stets betont, dass es sich um einen Unfall gehandelt habe.

Seine Verteidigung will laut finnischen Medienberichten nun insbesondere die Rolle des Unfallopfers neu bewerten lassen. Tuominen zufolge habe sich der Patenonkel nicht an die Sicherheitsvorschriften gehalten und sei vor die Schusslinie geraten. Die bisherigen Gerichte hatten den Anteil des Opfers am Unfall allerdings als gering eingestuft. Genau diese Einschätzung möchte Heikkinens Anwalt überprüfen lassen.

Weltcup-Saison offenbar nicht in Gefahr

Immerhin gibt es für den finnischen Biathleten eine sportliche Perspektive. Die Prüfung des Revisionsantrags durch den Obersten Gerichtshof dürfte laut Yle vier bis sechs Monate dauern.

Damit könnte Heikkinen trotz des laufenden Verfahrens die komplette internationale Saison bestreiten. Beim Auftakt im heimischen Kontiolahti landete Heikkinen am Donnerstag auf Platz 59. Das Weltcup-Finale findet am 21. März in Oslo statt.

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Sollte der Oberste Gerichtshof die Revision zulassen, würde sich das Verfahren weiter verzögern. Ob es überhaupt zu einer erneuten Prüfung kommt, ist allerdings noch offen.

Waffenlizenz als entscheidender Faktor

Die Konsequenzen einer rechtskräftigen Verurteilung wären für Heikkinen gravierend. Eine solche Verurteilung wegen schwerer fahrlässiger Körperverletzung führt in Finnland zum Entzug der Waffenlizenzen.

Das Problem: Ohne Gewehr kann Heikkinen seinen Sport nicht ausüben. Auch gegen einen möglichen Entzug der Waffenbesitzkarten will sein Anwalt vorgehen. Ein anschließendes Überprüfungsverfahren könnte weitere sechs bis zwölf Monate beanspruchen.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.