Geburtstagskind Fabian Kaskel feiert beim Weltcup-Auftakt in Kontiolahti seinen Einstand. Beim Start unterläuft dem 23-Jährigen ein bitteres Missgeschick.

Biathlet Fabian Kaskel kann auf einen erfolgreichen Einstand beim Weltcup-Auftakt im finnischen Kontiolahti blicken. Bei seinem Debüt belegte der 23-Jährige einen starken 12. Platz. Sein Rennstart verlief dabei jedoch nicht ganz einwandfrei.

Nach nur wenigen Metern passierte ihm ein bitteres Missgeschick: Der deutschen Biathlon-Hoffnung brach der rechte Stock – und das nach nur einem Anschub. „Am Start ging es schon mal richtig gut los“, sagte der Debütant in der ARD.

Der Stock von Fabian Kaskel brach direkt am Start Der Stock von Fabian Kaskel brach direkt am Start © ARD

Biathlon: DSV-Sportdirektor springt Kaskel zur Seite

Dass das Geburtstagskind dabei mit einem Lächeln auf den Lippen vor dem Mikrofon steht, hat Kaskel dem DSV-Sportdirektor zu verdanken, der ihm nach dem Stockbruch schnell zur Hilfe geeilt war und für Ersatz gesorgt hatte. „Man läuft ja unter dieser Brücke durch, da stand Bernd Eisenbichler direkt und hat mir den Stock gegeben.“

Zum Glück sei es direkt sein eigener Ersatzstock gewesen. „Deswegen habe ich wenig Zeit verloren“, berichtete Kaskel weiter. Seine Leistung im weiteren Verlauf zeigte eindrucksvoll, dass ihn das Missgeschick am Start keineswegs aus der Bahn gebracht hatte.

Beim ersten Schießen blieb der 23-Jährige fehlerfrei, insgesamt leistete er sich in allen vier Schießeinlagen nur einen Fehler am Schießstand. Von Aufregung keine Spur: „Ich habe mich ziemlich gefreut einfach auf das Rennen.“ Knapp hinter Gesamtweltcupsieger Éric Perrot belegte er am Ende einen starken 12. Platz. Der Sieg ging an Campbell Wright aus den USA.

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Debütant Kaskel: „Es war ein sehr guter Einstieg“

Dementsprechend zufrieden zeigte sich Kaskel nach seinem Einstand: „Ich hatte in der zweiten, dritten Runde einen guten Zug. Hintenraus hat es mich ein bisschen gekostet, aber ich glaube, es war ein sehr guter Einstieg.“

„Ich hoffe natürlich, dass ich im Idealfall am Sonntag im Sprint genauso eine Leistung zeigen kann“, blickte Kaskel auf sein nächstes Rennen: „Dann sieht man, wie es weitergeht.“

Der überzeugende Auftakt dürfte dem 23-Jährigen Rückenwind für das nächste Rennen geben. Am Samstag stehen die Mixed-Staffeln auf dem Programm. Am Sonntag geht es für die Männer mit dem Sprint-Wettbewerb weiter.