Susan Külm wird beim Biathlon-Saisonauftakt in Schweden wegen eines Verstoßes gegen die neue Gewehrregel disqualifiziert.

Susan Külm hat die neue Gewehrregel im Biathlon gleich beim schwedischen Saisonauftakt zu spüren bekommen. Die Estin nahm ihr Gewehr am Schießstand zu früh ab und wurde disqualifiziert. Kameras hielten den Verstoß in Idre Fjäll fest.

Die verschärfte Vorschrift soll die Sicherheit am Schießstand erhöhen. Athleten dürfen erst beginnen, ihre Arme in den Armgurt zu bringen und das Gewehr abzunehmen, wenn sie die Schießmatte erreicht haben. Zuvor war es toleriert worden, schon kurz vor der Matte damit anzufangen. Die Regel sorgt im Biathlon-Feld für große Diskussionen.

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Die schwedische Expertin Mona Brorsson hält die Entscheidung für eindeutig: „Das ist eine klare Disqualifikation. Sie fällt in ein altes Muster zurück.“ Auch Björn Ferry sieht den Regelverstoß: „Man sieht an ihrem Gesichtsausdruck, dass sie ihren Fehler versteht.“ Der Experte ergänzt: „Sie weiß, dass sie es tut. Und dass es ein Fehler ist.“

„Oh nein“: Biathletin bemerkt Fehler schnell

Auch Külm selbst bemerkte schnell, dass sie falsch gehandelt hatte, wie auf den TV-Bildern zu sehen war. Im Anschluss sagte sie: „Ich hatte ein wenig Atemnot und habe mich darauf konzentriert. Wenn man zehn Jahre lang eine Sache gemacht hat, ist es schwer, sich zu ändern.“ Als sie auf der Matte angekommen war, habe sie nur gedacht: „‚Oh nein.‘ Dann wusste ich, dass ich am Ende sein würde. Das verstehe ich und es gibt einen Grund, warum die Regel eingeführt wurde.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.