„Lächerlich“: Biathlon-Stars warnen vor Chaos wegen neuer Regel

Eine neue Sicherheitsregel im Biathlon sorgt weiter für Diskussionen. Nicht nur Sebastian Samuelsson befürchtet unerwünschte Folgen.

Schon vor dem Auftakt der Biathlon-Saison am 26.11 im finnischen Kontiolahti gibt es ordentlich Nun übt auch Schwedens Top-Biathlet Sebastian Samuelsson deutliche Kritik an der neuen Änderung des Biathlon-Weltverbands – und zieht einen ungewöhnlichen Vergleich zum Fußball.

„Es ist gut, über Sicherheit nachzudenken, aber das hier hilft der Sicherheit überhaupt nicht“, sagte der 29-Jährige der schwedischen Zeitung Aftonbladet. Aus seiner Sicht sei der Weltverband IBU mit der Änderung einen Schritt zu weit gegangen.

Samuelsson spricht sogar von möglichen „VAR-Verhältnissen“ in seiner Sportart. Wie beim Videobeweis im Fußball könnten künftig langwierige Diskussionen darüber entstehen, ob sich die Athleten am Schießstand tatsächlich regelkonform verhalten haben. „Ich hoffe, es wird gut, aber ich bin skeptisch. Es besteht das Risiko, dass es für die Jury schwierig wird“, so der Schwede.

„Lächerlich“: Auch Teamkollege übt Kritik

Hintergrund der Kritik ist die Einführung einer neuen Sicherheitsregel. Ab der kommenden Saison müssen die Athleten ihr Gewehr bis zum Erreichen der Schießmatte vollständig auf beiden Schultern tragen. Erst dort dürfen sie mit dem Abschultern beginnen. Nach dem Schießen muss die Waffe wieder sicher auf dem Rücken sitzen, bevor die Matte verlassen werden darf.

Wer gegen die Regel verstößt, riskiert eine Disqualifikation. Bislang durften die Biathleten bereits beim Heranfahren an den Schießstand erste Handgriffe vornehmen, um wertvolle Sekunden zu sparen.

Auch Samuelssons Teamkollege Jesper Nelin hält wenig von der Neuerung. „Ich denke, dass es ein bisschen lächerlich ist, um ehrlich zu sein“, sagte der 34-Jährige gegenüber Aftonbladet. Besonders problematisch sei es, jahrelang trainierte Bewegungsabläufe plötzlich verändern zu müssen. „Es ist hart, einem alten Hund das Platzmachen beizubringen“, erklärte Nelin.

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Mit ihrer Kritik sind die Schweden nicht alleine. Zuvor hatte bereits der Norweger Martin Uldal gewarnt, dass der Wettkampfstress für gefährliche Situationen sorgen könne: „Ich habe die Sorge, dass jemand mit etwas Adrenalin in diesem Winter zurück in alte Gewohnheiten verfällt, es vergessen könnte und was Dummes macht. Das macht schon ein bisschen Angst.“

Die IBU hatte die Regeländerung bereits frühzeitig angekündigt, um den Sportlern ausreichend Zeit zur Umstellung zu geben. Ob die neue Vorschrift tatsächlich für mehr Sicherheit sorgt oder vor allem neue Streitfälle produziert, dürfte sich mit Beginn der Weltcupsaison zeigen.