Vanessa Voigt zeigt zum Saisonauftakt eine ordentliche Leistung, verfällt aber wieder in alte Muster. Nach dem Rennen zeigt sie sich extrem ehrlich. Eine kuriose Aktion nimmt sie nicht als Anlass zur Ausrede

Ein ordentlicher Auftakt mit Platz 13 im Einzel – und doch zeigte sich Biathlon-Star Vanessa Voigt nach dem Auftakt in die neue Saison durchaus enttäuscht. Grund dafür war erneut ein extrem wackliges Schießen.

„Das erste und zweite Schießen war sehr gut. Das war auch ganz normal mein Rhythmus“, sagte Voigt nach dem Rennen in der ARD: „Ich war so bei mir. Doch dann kamen meine Zweifel auch ehrlicherweise wieder.“

Vanessa Voigt zeigte zum Saisonauftakt ein ordentliches Rennen Vanessa Voigt zeigte zum Saisonauftakt ein ordentliches Rennen © IMAGO/Gabor Baumgarten

Dabei lief für Voigt beim ersten Rennen der Saison zunächst eigentlich alles nach Plan. Bei den ersten drei Schießen blieb sie ohne Fehler und auch ihre Laufleistung stimmte. Vor dem letzten Schießen sah es sogar so aus, als wenn sie um einen Podestplatz kämpfen könnte.

Doch dann verfiel die 29-Jährige wieder in ihre alten Muster. Statt im Rhythmus zu schießen, nahm sie sich für jeden Schuss extrem viel Zeit. Zwischenzeitlich brauchte sie fast eine halbe Minute, um einen Schuss abzugeben, setzte einmal sogar kurz ihr Gewehr ab. Zu allem Überfluss verfehlte sie eine Scheibe. Mit dem langsamen Schießen und der Strafminute war der Traum vom Podium ausgeträumt.

Voigt ehrlich: „War plötzlich wieder dieser Schisser“

Eine Erklärung für ihren Rückfall hatte Voigt nach dem Rennen dann aber parat: „Wenn man auf die Strecke kommt und die letzten Wochen und Monate einfach nur alleine unterwegs war für sich, dann weiß man einfach nicht, wo man steht. Auf einmal heißt es: Du bist so gut im Laufen und so weit vorne mit dabei. Da habe ich dann erst ein bisschen gecheckt, dass ich echt gut drauf bin auch im Rennen.“

Voigt hatte sich entschieden, die Vorbereitung auf die Saison individuell zu gestalten.

DEINE MEINUNG

„Dann war da plötzlich wieder dieser Schisser in mir drin und ich habe doch gemerkt, dass ich doch nur ein Mensch bin, in dem die Zweifel jederzeit wieder hochkommen können“, gab Voigt ehrlich zu: „Am Ende der Saison habe ich dann vielleicht die Eier, aber jetzt habe ich die noch nicht.“

Rückendeckung bekam die 29-Jährige von der neuen deutschen Bundestrainerin Sandra Flunger: „Wir sind ja am Anfang der Saison. Sie startet eben bei null und muss ein gewisses Selbstvertrauen erst aufbauen.“

Kurios: Neben Voigt wird während des Schießens geputzt

Während des vierten Schießens von Voigt kam es auch zu einer äußerst kuriosen Situation. Direkt neben ihr und während sie schoss, begann ein Helfer die Schießmatten vom Schnee zu befreien.

Im TV war deutlich zu sehen, wie der Helfer die Bahnen Stück für Stück reinigte und sich dabei immer mehr dem Schießstand von Voigt näherte.

Abgelenkt habe sie diese Aktion aber nicht, betonte Voigt. „Das habe ich gar nicht mitbekommen“, sagte sie und suchte folglich nicht nach einer Ausrede. Stattdessen überwog bei ihr trotz des unglücklichen letzten Schießens die Freude über den ordentlichen Saisonauftakt: „Ich wusste gar nicht, wo das hinführt. Deswegen kann ich sehr zufrieden sein und gerade mit dem Laufen positiv auf Sonntag schauen.“

Dann steht das Sprintrennen für die Frauen auf dem Programm.