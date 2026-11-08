Nur kurze Zeit, nachdem Franziska Preuß ihre Schwangerschaft öffentlich macht, folgt eine begeisterte Glückwunschnachricht der früheren Konkurrentin Lou Jeanmonnot.

Deutschlands frühere Top-Biathletin Franziska Preuß ist schwanger – und auch die frühere Rivalin Lou Jeanmonnot ist aus dem Häuschen.

Am Sonntagabend kurz nach 20 Uhr machte Preuß via Instagram die freudige Nachricht öffentlich, dass sie und ihr Lebensgefährte Simon Schempp das erste gemeinsame Kind erwarten. Nur fünf Minuten später meldete sich die Französin mit einer begeisterten Glückwunschnachricht in den Kommentaren: „Kann nicht erwarten, dein Mini-Ich zu treffen. Gratulation!“

Lou Jeanmonnot gratuliert Franziska Preuß

Preuß und Jeanmonnot verbindet seit dem dramatischen Weltcupfinale 2025 in Oslo eine besondere Beziehung: Kurz vor dem Ziel hatten die beiden Rivalinnen um den Tagessieg und damit verbunden auch um den Triumph in der Gesamtwertung gekämpft. Jeanmonnot wollte eine enge Kurve auf der Innenbahn nehmen und ging ohne Kontakt zu Preuß zu Boden. Die Deutsche lief direkt neben ihr, stürzte jedoch nicht und lief so zum Sieg.

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Das Duo machte sich keine Vorwürfe. Stattdessen tröstete Preuß ihre enttäuschte Kontrahentin und stand noch minutenlang im Zielbereich neben der Französin. Danach ging es gemeinsam auf die Ehrenrunde vor der Haupttribüne. Sowohl bei Preuß als auch bei Jeanmonnot flossen nach dem Rennen die Tränen.

Die beiden näherten sich danach auch privat an und wurden gute Freundinnen.

Zahllose Glückwünsche aus dem Biathlon

Auch zahlreiche andere alte Weggefährtinnen und Weggefährten aus dem Biathlon meldeten sich in den Kommentaren mit Glückwünschen – Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Michael Rösch, Evi Sachenbacher-Stehle, Martin Fourcade, Sebastian Samuelsson und viele andere.

Preuß, Deutschlands Sportlerin des Jahres 2025, und der viermalige Weltmeister Schempp sind seit dem Winter 2015/16 liiert. Schempp hatte seine Karriere bereits im Jahr 2021 beendet.