Preuß und Schempp erwarten Nachwuchs

Die beiden ehemaligen Weltklasse-Wintersportler werden Anfang 2027 erstmals Eltern.

Süße Nachrichten kurz vor Saisonstart: Die ehemaligen Weltklasse-Biathleten Franziska Preuß (32) und Simon Schempp (37) werden Anfang 2027 zum ersten Mal Eltern. Das gab das Paar am Sonntag in den Sozialen Netzwerken bekannt. „Die Vorfreude könnte kaum größer sein!“, schrieben Preuß und Schempp, die seit 2015 liiert sind, bei Instagram zu einem gemeinsamen Foto.

Während Schempp, unter anderem viermaliger Weltmeister und Staffel-Olympiasieger 2014, 2021 aus dem Leistungssport zurückgetreten war, hatte Preuß ihre Karriere nach den Olympischen Spielen im Februar beendet. 2025 war die zweimalige Weltmeisterin Gesamtweltcupsiegerin geworden und zu Deutschlands Sportlerin des Jahres gekürt worden.

Im August hatte Preuß mitgeteilt, das Leben nach der aktiven Karriere zu genießen. „Es ist ein schönes Gefühl, endlich wieder Energie zu haben“, so die 32-Jährige, die in ihrer Karriere regelmäßig mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, bei Chiemgau24.de: „Ich kann jetzt einfach normale Dinge machen, wie beispielsweise am Haus arbeiten. Ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben, weil ich mich eigentlich vom Training regenerieren müsste.“

Die Biathletinnen und Biathleten starten Ende des Monats (ab 26. November) im finnischen Kontiolahti in die neue Weltcup-Saison.