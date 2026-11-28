Die 29-Jährige ist in der Vorbereitung eigene Wege gegangen. Kurz kommen Zweifel auf.

Vanessa Voigt verfiel kurz in alte Selbstzweifel – doch letztendlich war die 29-Jährige nach einer besonderen Saisonvorbereitung mit ihrem Start in den Weltcup-Winter „echt zufrieden. Ich denke, dass ich gerade mit dem Laufen positiv auf Sonntag blicken kann“, sagte Voigt nach Platz 13 im Einzel über 15 km in Kontiolahti mit Blick auf den Sprint (16.15 Uhr/ARD).

Dass es im ersten Rennen nicht mehr wurde, lag am letzten Schießen. „Ich war echt gut drauf. Aber dann war irgendwie dieser Schisser wieder in mir. Dann habe ich doch gemerkt, dass ich nur ein Mensch bin und auch diese Zweifel in mir hochkommen können“, räumte sie in der ARD offen ein.

Aber, fügte sie schmunzelnd hinzu: „Am Ende der Saison habe ich vielleicht dann die Eier, aber jetzt am Anfang hatte ich die noch nicht.“ Für Flunger ganz normal: „Am Anfang der Saison sind Zweifel weit verbreitet. Da hat man noch nicht dieses Selbstvertrauen. Man startet halt bei null.“

Besonders Voigt. Sie war in der Vorbereitung auf den Winter einen neuen Weg gegangen – weitgehend ohne die Mannschaft um die neue Bundestrainerin Sandra Flunger. Franziska Preuß hatte es in den vergangenen Jahren vorgemacht. Deshalb war Voigt auch mit gewissen Fragezeichen nach Finnland gereist. „Ich war die letzten Wochen oft nur alleine unterwegs. Da weiß man einfach nicht, wo man steht. Aber ich habe gemerkt, dass ich gut dabei bin“, sagte die Olympiavierte im Einzel.

Für Flunger ist die Integration der erfahrenen Voigt ohnehin kein Problem. „Das ist gar nicht schwer. Sie war jetzt die letzten zwei Monate alleine unterwegs, aber wir haben ja doch einen Großteil des Sommers gemeinsam verbracht. Sie fühlt sich in der Gruppe wohl. Also null Schwierigkeiten“, betonte die neue Frauen-Chefin aus Österreich.

In Kontiolahti stehen am Samstag noch Single-Mixed- (13.10 Uhr) und Mixed-Staffel (15.15) auf dem Programm. Zum Abschluss des ersten Weltcups der Saison sind am Sonntag die Sprints bei Männern (13.00) und Frauen geplant.