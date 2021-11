Saisonstart im Monobob: Nolte fällt auf Platz drei zurück

Die WM-Dritte Laura Nolte hat zu Beginn der Olympia-Saison einen deutschen Premierensieg im Monobob knapp verpasst. Die Winterbergerin fiel in der jungen Disziplin, in der bei den Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar 2022) erstmals olympische Medaillen vergeben werden, in Innsbruck an der Spitze liegend noch auf den dritten Platz zurück.