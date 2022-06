Bob: Bundestrainer Spies verlängert bis 2026

Der ehemalige Zweier-Europameister hatte den Posten im April 2016 angetreten und trug damit ein schweres Erbe: In Sotschi 2014 waren die deutschen Schlitten erstmals nach 50 Jahren ohne Medaille geblieben. Unter Spies‘ Leitung gewann das Team um Francesco Friedrich und Mariama Jamanka dann 2018 in Pyeongchang Olympiagold in allen drei Wettbewerben. 2022 in Peking war der BSD noch erfolgreicher: Friedrich führte im Zweier der Männer einen Dreifachsieg an, im Vierer einen Doppelsieg. Dieser gelang auch im Zweier der Frauen, wobei Laura Nolte erstmals Gold holte.