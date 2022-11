Friedrich gewinnt Weltcup-Auftakt in Whistler

In den vergangenen beiden Wintern war der Bob-Weltcup aufgrund der Corona-Pandemie ausschließlich in europäischen Eiskanälen ausgetragen worden. Am Samstag steht an selber Stelle noch ein Rennen im großen Schlitten für die Männer an. „Darauf freuen wir uns. Der Vierer macht hier noch mehr Spaß, obwohl es schneller ist“, sagte Friedrich.