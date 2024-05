Mega-Aufregung um HSV-Tor im Derby!

Aufregung um aberkannte HSV-Führung

Was war passiert? Nach einem Steilpass von Immanuel Pherai kam Glatzel vor der Strafraumgrenze an den Ball. Manolis Saliakas kreuzte Glatzels Laufweg und kam zu Fall, Glatzel blieb aber am Ball und schob ihn an Keeper Nikola Vasilj vorbei ins Netz.