Bob: Friedrich macht Weltcup-Triumph komplett

Dominator Francesco Friedrich hat zum fünften Mal in seiner glanzvollen Karriere alle drei Weltcupwertungen in einer Saison für sich entschieden. Nach dem vorzeitigen Triumph im Gesamtweltcup und dem Erfolg im Zweier machte der 33-Jährige aus Oberbärenburg am Samstag auch im Vierer alles klar. Bereits von 2019 bis 2021 war ihm dies viermal nacheinander gelungen.