Bob-WM: Nolte und Co. peilen Dreifachsieg im Zweier an

Weltmeistertitel, Olympiasiege, Weltcup-Führungen im Dreierpack: Insbesondere im Zweier wird die deutsche Dominanz im Bobsport besonders deutlich - und das wollen die BSD-Frauen bei der WM am Freitag (ab 15.00 Uhr) und Samstag (ab 14.30 Uhr) einmal mehr unter Beweis stellen. Titelverteidigerin Kim Kalicki (Wiesbaden) und Olympiasiegerin Laura Nolte (Winterberg) sind in Winterberg die Top-Favoritinnen, doch auch Lisa Buckwitz (Oberhof) lauert auf den Triumph.

"Da glaube ich ganz fest, dass wir um Gold kämpfen und der Sieg nur über uns geht", sagte Bundestrainer Rene Spies im SID-Gespräch: "Da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt, so gut wie noch nie." In jedem einzelnen Weltcup-Rennen siegte in dieser Saison eine seiner Pilotinnen.