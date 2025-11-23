Bob: Nolte feiert perfektes Wochenende in Cortina

SID 23.11.2025 • 12:09 Uhr Geburtstag und zwei Siege: Der Olympiasiegerin gelingt auf der neuen Olympia-Bahn ein Bilderbuch-Saisonstart.

Olympiasiegerin Laura Nolte hat beim Weltcup-Auftakt in Cortina d’Ampezzo ein perfektes Wochenende erlebt.

An ihrem 27. Geburtstag beschenkte sich die Pilotin vom BSC Winterberg selbst und gewann rund drei Monate vor den olympischen Rennen an selber Stelle mit Anschieberin Deborah Levi äußerst dominant auch im Zweierbob. Am Samstag hatte Nolte auf der komplett erneuerten Pista Olimpica Eugenio Monti bereits im Mono triumphiert.

Nolte distanzierte die zweitplatzierte Kaysha Love aus den USA am Fuße der Dolomiten deutlich (0,77 Sekunden). Die auch am Sonntag durch eine Krankheit sichtlich geschwächte Kim Kalicki (Wiesbaden) und ihre Anschieberin Leonie Fiebig verpassten das Podest dagegen nach Platz zwei im ersten Lauf knapp und wurden Vierte (+0,93). Lisa Buckwitz (Oberhof, +1,24) fuhr mit Neele Schuten im Schlitten nur auf Rang sieben.