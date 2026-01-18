Bob: Ammour untermauert starke Olympia-Form

SID 18.01.2026 • 17:28 Uhr Der 24-Jährige Adam Ammour feiert im Vierer seinen zweiten Sieg in Folge. Für Johannes Lochner endet das letzte Weltcup-Rennen mit einer kleinen Enttäuschung.

Bob-Europameister Adam Ammour hat bei der Olympia-Generalprobe in Altenberg den nächsten Coup gefeiert und seine Goldambitionen für das Saisonhighlight in Cortina d’Ampezzo unterstrichen. Der 24-Jährige setzte sich beim Weltcup-Finale im Erzgebirge im Vierer knapp vor dem Gesamtweltcupsieger Johannes Lochner und Francesco Friedrich durch und raste im großen Schlitten zu seinem zweiten Sieg in Folge.

„Das ist mega, vor Olympia noch einmal gewinnen zu können. Es war so ein knappes Rennen“, sagte Ammour, der mit seinen Anschiebern Issam Ammour, Joshua Tasche und Alexander Schaller von Platz drei nach dem ersten Lauf noch ganz nach vorne gefahren war. Lochner patzte im zweiten Durchgang kurz vor dem Ziel und musste sich im letzten Weltcuprennen seiner Karriere mit Platz zwei begnügen. „Ich bin einfach froh, es war bis jetzt eine geile Reise“, sagte Lochner am ZDF-Mikrofon. Am Ende lag Ammour 0,02 Sekunden vor Lochner und 0,15 Sekunden vor Friedrich.

Nach einer herausragenden Saison und insgesamt neun Siegen in 14 Rennen will der Bayer Lochner bei den Winterspielen in Norditalien (6. bis 22. Februar) seinen ersten Olympia-Triumph einfahren. Danach beendet er seine Karriere. Der Bayer hatte sich am Samstag auch den Gesamtweltcup im Zweier gesichert.