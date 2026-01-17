Bob: Gesamtweltcupsieger Lochner unterstreicht Favoritenstatus

SID 17.01.2026 • 16:33 Uhr Johannes Lochner feiert im letzten Weltcuprennen seiner Karriere im kleinen Schlitten den sechsten Saisonsieg.

Johannes Lochner hat zum dritten Mal in seiner Karriere den Gesamtweltcup im Zweierbob gewonnen - und bei der Olympia-Generalprobe seinen Favoritenstatus für das Saisonhighlight eindrucksvoll unterstrichen. Der 35-Jährige siegte mit Anschieber Georg Fleischhauer beim Weltcupfinale in Altenberg deutlich vor Adam Ammour (+0,45 Sekunden) sowie seinem Dauerrivalen Francesco Friedrich (+0,51) und feierte den sechsten Erfolg im siebten Saisonrennen.

Beim früheren Dominator Friedrich wachsen hingegen die Zweifel: Der zweimalige Doppel-Olympiasieger aus Pirna beendete die Weltcup-Saison mit nur einem Sieg im kleinen Schlitten und landete zum zweiten Mal in den vergangenen drei Rennen auch hinter Ammour.

„Mega geil. Seine Karriere im Zweierbob-Weltcup so zu beenden, da gibt es nichts Schöneres“, sagte Lochner am ZDF-Mikrofon. Der Bayer macht nach den Olympischen Spielen im Februar Schluss.