Mentale Belastung: Bob-Star erklärt holprige Olympiasaison

Bob-Pilotin Lisa Buckwitz führt ihre „holprige“ Olympiasaison auch auf eine gestiegene mentale Belastung zurück. „Ich habe Entscheidungen treffen müssen, die ich vorher als Anschieberin vielleicht nicht treffen musste. Ich musste der einen oder anderen sagen, ob sie halt zu Olympia fährt oder nicht. Das war mental schon sehr schwierig für mich“, sagte Buckwitz am Rande eines Termins beim Institut für Forschung und Entwicklung (FES) in Berlin.

Dazu habe sie ihre Bachelorarbeit (im Fach Sportmanagement, Anm. d. Red.) geschrieben „und dann noch ewig auf meine Note gewartet“, sagte Buckwitz, „deshalb war es ein holpriger Start.“

Buckwitz muss sich mental vorbereiten

Vor den Olympischen Spielen in Cortina d’Ampezzo (6. bis 22. Februar) sei es für sie nun „sehr wichtig, mich mental noch einmal ein bisschen zu Hause vorzubereiten“. Buckwitz schloss die Weltcup-Saison im Zweierbob auf dem vierten Rang der Gesamtwertung ab, ein Sieg gelang ihr in diesem Winter sowohl im Zweier als auch im Monobob nicht.