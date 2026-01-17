Monobob: Nolte erstmals Gesamtweltcupsiegerin

SID 17.01.2026 • 12:33 Uhr Der Winterbergerin reicht ein dritter Platz in Altenberg für die Kristallkugel.

Laura Nolte hat erstmals den Monobob-Gesamtweltcup gewonnen - einen Sieg bei der Olympia-Generalprobe in Altenberg aber verpasst. Auf der Bahn im Erzgebirge kam die 27 Jahre alte Winterbergerin am Samstag hinter Tagessiegerin Kaillie Humphries (USA) und Breanna Walker (Australien) auf Rang drei.

Der Gesamtweltcup „war das Ziel. Deswegen bin ich sehr, sehr happy“, sagte Nolte am ZDF-Mikrofon: „Es rückt vorne alles dichter zusammen. Aber spannende Rennen machen ja immer Spaß.“ Nach zwei Läufen lag sie 19 Hundertstelsekunden hinter Humphries.

Mit dem sechsten Podestplatz im siebten Weltcup-Rennen untermauerte Nolte ihre Medaillenambitionen für die Olympischen Spielen in Cortina d’Ampezzo (6. bis 22. Februar) - auch wenn das Feld im Monobob, wo mit einheitlichen Schlitten gefahren wird, im Vergleich zum Zweier deutlich offener ist. Im Gesamtweltcup blieben ihr 17 Punkte Vorsprung auf Walker.

Lisa Buckwitz vom BRC Thüringen, Gesamtweltcupsiegerin im Mono in den beiden Vorjahren, kam beim Weltcupfinale am Samstag auf den vierten Rang (+0,51) und wurde in der Gesamtwertung Dritte. Kim Kalicki (Wiesbaden/+1,82) hatte als enttäuschende 14. nichts mit der Entscheidung zu tun.