Wintersport: Dicke deutsche Gold-Überraschung!

SID 11.01.2026 • 16:39 Uhr Dem jungen Bob-Piloten Adam Ammour gelingt bei der EM in St. Moritz ein völlig unerwarteter Coup vor Johannes Lochner - während Francesco Friedrich folgenschwer patzt.

Adam Ammour hat sich rund einen Monat vor Beginn der Olympischen Winterspiele völlig überraschend seinen ersten Europameistertitel im Viererbob gesichert.

Der 24-Jährige setzte sich bei dem im Race-In-Race-Modus auch als Europameisterschaft gewerteten Weltcup-Rennen in St. Moritz vor dem in dieser Saison bisher dominanten Johannes Lochner durch, während sich Rekordweltmeister Francesco Friedrich nach massiven Startproblemen im ersten Lauf nur auf Rang sechs rettete.

Ammour überrascht mit EM-Gold im Bob: „Sind megahappy!“

„Wir sind alle megahappy“, sagte der strahlende Ammour am ARD-Mikrofon: „Jetzt sind wir Europameister, das kann man gar nicht in Worte fassen.“ Nur sieben Hundertstelsekunden betrug der Vorsprung am Ende des vorletzten Vierer-Rennens der Weltcup-Saison vor Lochner.

Für Ammour war es der erste Weltcupsieg im Vierer, mit einem starken zweiten Lauf schob er sich mit seinem Bruder Issam Ammour, Joshua Tasche und Alexander Schaller noch an Lochner vorbei. Der 35-Jährige hatte sich noch am Vortag noch seinen zweiten EM-Titel im Zweier gesichert. Bronze ging an das Team um den Schweizer Piloten Michael Vogt.

In der Weltcup-Gesamtwertung baute Lochner, der in Cortina zum Karriereabschluss sein lang ersehntes erstes Olympia-Gold einfahren will, seinen Vorsprung an der Spitze vor Friedrich, der bei vier Olympischen Goldmedaillen steht, aus - auch weil der Dauerrivale im ersten Lauf am Start patzte.

In der ersten Linkskurve kurz nach dem Startbereich sprangen die Anschieber so spät in den Schlitten, dass beim Einschlag in die Bande der einzigen Natureisbahn der Welt noch ein Anschubbügel vorstand und beschädigt wurde. Erst im unteren Bahnteil klappte er wieder ein. „Das war kein Pech, das war ein Fehler von mir. Ich bin zu weit gerannt und da kamen die Jungs nicht mehr rechtzeitig rein“, erklärte Friedrich am ARD-Mikrofon: „Das muss ich auf meine Kappe nehmen.“

Wilder Crash von US-Team

Noch deutlich schwerwiegendere Startprobleme hatte das Team des US-Amerikaners Kristopher Horn: Der nur ersatzweise direkt hinter Pilot Horn schiebende Ryan Rager rutschte beim Versuch einzusteigen ab und löste damit eine Kettenreaktion aus, die alle drei Anschieber beim Schlag in der ersten Kurve aus dem Schlitten schleuderte. Anschieber Hunter Powell flog dabei über die Eisbande und knallte gegen einen Holzzaun, bliebt aber von schweren Verletzungen offenbar verschont. Horn brachte den Bob anschließend im Alleingang noch ins Ziel.

Bereits vor dem Männer-Vierer hatte bei den Frauen Olympiasiegerin Laura Nolte im Zweier EM-Silber und Kim Kalicki Bronze gewonnen. Nolte landete im Weltcuprennen einen Tag nach dem Gewinn der Bronzemedaille im Mono hinter der neuen Doppel-Europameisterin Melanie Hasler aus der Schweiz auf Rang drei. Der Tagessieg ging an Kaillie Humphries aus den USA, die allerdings aus der EM-Wertung fällt.