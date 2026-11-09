Bob: Saison-Aus für Ex-Weltmeisterin Kalicki

Kim Kalicki will nach einer Knieverletzung kein Risiko eingehen.

Die frühere Bob-Weltmeisterin Kim Kalicki fällt wegen einer Knieverletzung für die Saison 2026/27 aus. Dies gab die 29-Jährige in einer Mitteilung auf der Homepage ihres Wiesbadener Klubs bekannt. Kalicki hatte sich im Training einen Meniskusriss zugezogen.

„Eine Knieverletzung zwingt mich dazu, meine Ambitionen für die laufende Saison aufzugeben“, sagte Kalicki, die bei Olympia in Cortina als Vierte eine Medaille im Zweier verpasst hatte: „Das Ganze war für mich nicht nur ein Schock. Ich war nach der Diagnose völlig fertig.“

Um schwerwiegende Langzeitfolgen durch eine nicht auskurierte Verletzung zu vermeiden, setzt Kalicki nun im kommenden Winter aus. Danach will Kalicki, so die Mitteilung, ihre Leistungsfähigkeit in Ruhe wieder aufbauen. Den Zeitpunkt eines Comebacks ließ sie offen.

Die Bob-Saison beginnt mit dem Weltcup-Auftakt vom 27. bis 29. November in Lillehammer und endet mit der WM in der zweiten Februar-Hälfte in Lillehammer.