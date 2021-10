Eisschnelllauf: Pechstein gewinnt auch über 5000 m - Beckert stark über 10.000

Die fünfmalige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein bleibt über die 5000 m auf nationaler Ebene ohne Konkurrenz. Die 49-Jährige gewann den Titel am Samstag bei den deutschen Meisterschaften in Inzell zum neunten Mal in Serie, insgesamt war es ihr 41. DM-Sieg. Zweite wurde Michelle Uhrig (Berlin), die noch im Frühjahr an beiden Knien operiert worden war.