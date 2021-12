Eisschnelllauf: Rijhnen beim Weltcup in Calgary schneller als Olympiastarter Beckert

Der Darmstädter Felix Rijhnen hat beim Eisschnelllauf-Weltcup in Calgary über 5000 m für eine Überraschung gesorgt. Der 31-Jährige war als Zweiter des B-Finales mit 6:12,11 Minuten schneller als der mehrfache deutsche Meister und Rekordhalter Patrick Beckert aus Erfurt kurz zuvor in der A-Gruppe, der dort in 6:12,70 Minuten den achten Platz belegt hatte.