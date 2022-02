Pechstein fordert Mitspracherecht bei Olympiavergabe

Dennoch schloss Pechstein einen neunten Anlauf 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo ("da muss ich nicht so weit fahren") nicht kategorisch aus: "Als wir für Peking eingekleidet wurden, haben einige Kollegen auch schon gesagt: Auf Wiedersehen in vier Jahren! War aber vielleicht auch nur positiv gemeinter Galgenhumor. Jetzt fahren wir erst mal nach Peking, danach feiere ich meinen 50. Geburtstag, und über alles andere reden wir dann, okay?"