Mit nur 25 Jahren! Deutschlands Wintersport-Gesicht Anna Seidel zieht sich zurück

Die Auszeit für mindestens eine Weltcup-Saison sei für Seidel dringend erforderlich, obwohl sie im Januar noch Bronze bei den Europameisterschafen gewinnen konnte . „Ich habe erkannt, dass ich mir die Zeit nehmen muss, um zu dem Funken zurückzufinden, der mich in den letzten Jahren vorwärts getrieben hat.“

Seidels Leidenszeit: „Jeden Tag Schmerzen im Training“

Ganz überraschend kommt Seidels Rückzug nicht. Schon vor den Olympischen Spielen 2022 in Peking hatte Seidel angedeutet, dass im Anschluss Schluss sein soll. „Ich bin 23 und mache diesen Sport seit 14 Jahren“, schrieb die Dresdnerin in einem Text vor Olympia in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: „Ich hätte schon Bock, die Karriere nicht mit jedem Tag Schmerzen im Training zu beenden, wie es momentan ist.“