Eisschnelllauf-EM: Klein starker Fünfter über 1000 m

Eisschnellläufer Moritz Klein hat am ersten Tag der Europameisterschaften im niederländischen Heerenveen für das beste deutsche Ergebnis gesorgt. Der 23-Jährige aus Erfurt lief am Freitagabend über 1000 m in 1:08,77 Minuten überraschend auf Rang fünf. Der Titel ging an den dreimaligen Olympiasieger Kjeld Nuis (1:07,87) aus den Niederlanden. Kleins Teamkollege Hendrik Dombek wurde Neunter (1:09,13).