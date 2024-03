Eisschnelllauf-WM: Dombek nach starkem Start 13.

Eisschnellläufer Hendrik Dombek hat sein starkes Niveau bei der Sprint- und Mehrkampf-WM in Inzell nicht halten können. Nach dem starken siebten Rang zur Halbzeit belegte der 26-Jährige aus München am Freitag nach einem schwachen dritten Lauf in der Endabrechnung der Sprint-Wertung den 13. Platz.