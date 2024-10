Schockierende Aussagen von Pechstein: "Zum Glück bin ich nicht gesprungen"

Claudia Pechstein kommt in ihrem Kampf gegen den Eislauf-Weltverband nicht voran. Das Verfahren um Schadensersatz und Schmerzensgeld in Millionenhöhe ist vertagt. Die Eisschnellläuferin zeigt sich emotional und offenbart ihr Seelenleben,

Nach einer mehrstündigen Verhandlung am Donnerstag vertagte das Gericht das Verfahren, in dem es um Schadensersatz und Schmerzensgeld in Millionenhöhe geht, in den Februar. Ein Urteil ist aber auch dann noch nicht zu erwarten. Pechstein fordert 8.372.908,51 Euro, weil sie 2009 von der ISU nach ihrer Meinung zu Unrecht wegen Dopings gesperrt worden war.