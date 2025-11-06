Eisschnelllauf-Olympiasieger Mulder wegen Gehirntumor operiert

SID 06.11.2025 • 07:57 Uhr Der frühere Spitzenathlet hat den Eingriff gut überstanden. Allerdings bleibt er auf einem Ohr taub.

Der niederländische Eisschnelllauf-Olympiasieger Michel Mulder hat sich wegen eines Gehirntumors einer Operation unterziehen müssen. Der 39-Jährige habe den Eingriff in der Universitätsklinik Radboud in Nijmegen gut überstanden, sein rechtes Ohr bleibe allerdings taub. Dies teilte Mulder selbst via Instagram mit und postete Bilder aus dem Krankenbett von sich.

"Es war eines der schlimmsten Gefühle, die man haben kann. Aus der Narkose erwachen, ohne zu wissen, was man noch kann", schrieb der Olympiasieger von Sotschi: "Die Operation ist gelungen." Es sei "unwahrscheinlich schön", dass sein Gefühl in seinem Gesicht vollständig normal sei und er auch ohne Probleme schlucken könne. Es brauche jedoch Zeit, bis sein Gleichgewichtsgefühl wieder normal sei.

Vor zwei Jahren war beim zweimaligen Sprintweltmeister der Tumor diagnostiziert worden, nachdem er über Gehörverlust geklagt hatte. Im August diesen Jahres wurde schließlich festgestellt, dass der gutartige Tumor drei Zentimeter gewachsen sei. Daraufhin folgte die Entscheidung zur Operation.